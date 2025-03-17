«Металлург» — «Витязь»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Металлург» — «Витязь».

Ставка: «Металлург» победит + тотал меньше 5.5 гола за 2.75.

Магнитогорцы выиграли 10 из 12 предыдущих матчей. В то же время только в 1 из 10 последних игр «Металлургу» удалось забросить больше четырёх шайб — во встрече с «Куньлунем» (7:1), чаще которого в КХЛ пропускает только «Амур». Подбор исполнителей хороший, но из-за крена в оборону забивают магнитогорцы сейчас не очень много.

Крайне маловероятно, что «Витязю» отгрузят авоську. В среднем за встречу «богатыри» пропускают 2,7 шайбы. Неплохо для не претендующей на выход в плей-офф команды, не правда ли? Во многом это заслуга талантливого голкипера Максима Дорожко, которого зимой хотел приобрести петербургский СКА.

«Витязь» смотрелся бы интереснее, будь у него больше хоккеистов с хорошей реализацией. Ниже, чем у «богатырей», результативность только у пяти команд КХЛ. Почти все очки они набрали во встречах с располагающимися в нижней части сводной таблицы клубами. И большую часть голов забили им же.

Вряд ли хозяева выиграют разгромно или крупно, но и больших проблем возникнуть не должно. Фаворит очевиден.