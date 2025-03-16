«Спартак» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на центральный матч 21-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Битва двух столиц, битва претендентов на чемпионство, битва гладиаторов против львов. Подоплеки здесь более чем достаточно: более 40 тысяч болельщиков на трибунах, Соболев против «Спартака», каким будет «Зенит» без Вендела, «Спартак» без Дуарте и сыграет ли Бонгонда или выйдет Солари?

Станкович против Семака – это должно быть интересно. В последний раз они встречались в финале Зимнего Кубка РПЛ, когда Деян был удалён, а Сергей Богданович проявил благородство и вместе с ним ушёл на трибуну. Там они мило пообщались, посмотрели остаток матча. Тогда «Зенит» вообще не оставил шансов «Спартаку» – 3:0, но это был товарищеский матч.

В Кубке «Спартак» выдал неплохой первый тайм против «Акрона». «Зенит», в свою очередь, с большим трудом, также смешанным составом обыграл «Ростов». Но это были кубковые матчи. «Спартак» играл на вылет, а «Зенит» – в Пути РПЛ, где всё решится в ответной встрече.

В матче «Спартак» – «Зенит» может случиться всё что угодно. «Зенит» может включить все свои мощные ресурсы и увезти важную победу. Сейчас между командами три очка, и эта игра – за 3,5 очка, ведь при равенстве в РПЛ первым критерием идут личные встречи. В первом круге была ничья, и если «Спартак» побеждает, то он получит виртуальное преимущество перед «Зенитом».

Если выигрывает «Зенит», то «Спартак», уже отстающий на три очка, окажется в -6. А с учётом личных встреч – даже -6,5. В общем, значимость этой игры огромна. «Зенит» классно играет в обороне, «Спартак» – супер в атаке. Давайте попробуем вариант обе забьют. Можно рассмотреть ничью – коэффициент выше тройки, либо ничью через обе забьют. Мне кажется, будет 1:1. Но я возьму обе забьют за 1.8. Игра может качнуться в любую сторону», — приводит слова Генича «РБ Спорт».