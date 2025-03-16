«Спартак» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ в Москве

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит».

Ставка: ничья и обе забьют за 4.55.

«Нас ждёт матч высочайшего уровня между лидерами чемпионата России, который во многом решит судьбу золотых медалей, – «Спартак» против «Зенита».

Во-первых, на этот матч аншлаг – свободных билетов уже давно нет. Во-вторых, встречаются две команды, которые явно претендуют на чемпионство. Соперничество «Спартака» и «Зенита» – это всегда одно из самых ярких событий российского футбола.

Команды подходят к игре с разным настроением, но качество футбола, которое они показывают на данном этапе, гарантирует нам интересный матч. Да, «Спартак» уступил «Рубину», но выглядел при этом очень достойно. Его атакующая группа точно обеспечит забитые голы. То же самое можно сказать и про «Зенит».

Отдать кому-то предпочтение сложно, поэтому я думаю, что будет результативная ничья. Эти команды не смогут сыграть 0:0, но и уступать друг другу никто не захочет. Ожидаю ничью с голами.

Отдельно отмечу, что матч обещает быть жёстким и насыщенным единоборствами. Отсюда логичный прогноз – тотал жёлтых карточек больше 4.5. Это, на мой взгляд, одна из самых очевидных ставок на этот матч», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».