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«Спартак» — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

«Спартак» — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».

Ставка: ничья за 3.20.

«Спартак» — «Зенит», центральный матч тура. Два претендента на золото из трёх, встречаются между собой в 21-м туре РПЛ, зная результат в Ростове. Но это совершенно неважно. Неважно и то, на каких местах располагаются команды.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как мы помним, в Питере, в матче первого круга, матч оказался мало событийным и ни одна из команд не смогла забить гол. И есть предположение, что и в Москве команды будут осторожны и вряд ли мы увидим много забитых мячей.

Будет много борьбы, много фолов (кстати, можно рассмотреть и это пари). Много жёлтых карточек. В Питере, в матче первого круга, их было аж семь, одна из которых превратилась в красную. Эракович умудрился за шесть минут получить два «горчичника», на 56-й и 62-й минутах. Можно и это пари рассмотреть, тотал жёлтых карточек больше 5.5.

А я предложу ничью в матче за 3.20», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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