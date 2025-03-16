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«Спартак» — «Зенит»: ставка Игоря Семшова на матч РПЛ 16 марта

«Спартак» — «Зенит»: ставка Игоря Семшова на матч РПЛ 16 марта
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Спартак» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» не проиграет за 1.60.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков (12 побед, четыре ничьи, четыре поражения) с разницей мячей 39:16. В прошлом туре москвичи потерпели поражение от казанского «Рубина» со счетом 1:2 на выезде.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» располагается на второй позиции с 43 очками (13 побед, четыре ничьи, три поражения) и разницей мячей 39:12. Подопечные Сергея Семака в 20 туре одержали выездную победу над «Факелом» со счетом 2:0.

Особое внимание стоит уделить дуэли в центре поля между опорными полузащитниками команд: Наилем Умяровым («Спартак») и Вильмаром Барриосом («Зенит»). Оба игрока в хорошей форме и их противостояние может стать определяющим в борьбе за контроль мяча в игре.

«Спартак» не может обыграть «Зенит» уже восемь матчей подряд. Даже с потерей Вендела «бело-сине-голубые» не выглядят аутсайдером встречи. Поставлю на то, что «Зенит» не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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