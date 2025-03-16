«Спартак» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на центральный матч РПЛ 16 марта

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Спартак» — «Зенит».

Ставка: 2:2 за 12.00.

«В главном матче РПЛ на выходных сойдутся «Спартак» и «Зенит». Я не уверен тут в успехе питерцев. Думаю, «красно-белые» сумеют не проиграть.

Самое главное в этой игре, что Вендел не поможет «Зениту». Его дисквалифицировали за конфликт с фанатами «Факела» неделю назад. И думаю, для команды Семака это большая потеря. Несмотря на большое количество игроков, Вендел является опорой клуба. Это все равно, что «Спартак» лишится Барко в атаке, либо Бабича в защите. Вот так сейчас главные клубы РПЛ зависят от легионеров.

Если сравнивать выступления соперников в 2025 году, то они были примерно равными. Нельзя сказать, что кто-то без проблем выступает и только выигрывает. Так, у «Зенита» возникли трудности с ЦСКА в первом же матче года – 0:0. «Спартак» провалил первый тайм игры с «Рубином», пропустил дважды. Во втором тайме не совладали игроки с эмоциями, было удаление. Итог – 1:2.

В остальных же матчах лучше выступали противники, выигрывали. «Зенит» в РПЛ одолел «Факел» (2:0), несмотря на ситуацию с Венделом. А затем в Кубке России «сине-бело-голубые» в первом полуфинале Пути РПЛ обыграли «Ростов» (1:0), сыграв смешанным составом. «Спартак» тоже ротировал состав в матче Кубка с «Акроном». Но у них ситуация была более напряженная, это 1/8 финала Пути регионов, где игра только одна. Итог – 3:2 в пользу команды Станковича. А в РПЛ коллектив одолел «Оренбург» в трудном матче – 2:0.

В таблице соперники сейчас стоят на соседних позициях. «Спартак» сперва догнал лидеров, но после неудачи с «Рубином» снова немного отстал от них – на три очка. «Зенит» же все еще идет бок о бок с «Краснодаром». Так что тут будет встреча за шесть баллов, важнейшая для соперников. И как я сказал, определяющее значение в ней будет играть отсутствие Вендела.

Ставлю на ничью у них, точный счет 2:2 за 12.00», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».