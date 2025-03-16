«Спартак» — «Зенит»: ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Спартак» против «Зенита» в РПЛ. Обе команды ведут борьбу за чемпионство. После паузы в чемпионате «Спартак» одержал одну победу и один раз проиграл — в прошлом туре «Рубину». Но, пожалуй, не по делу уступил клуб. У «Спартака» было много моментов. Реализация подвела, и удаление ещё было за 15 минут до конца. В общем, обидно «Спартак» проиграл.

«Зенит» после возобновления чемпионата один матч выиграл и один раз сыграл вничью. В прошлом туре обыграли «Факел» питерцы. В середине недели были ещё кубковые матчи у обеих команд – «Зенит» обыграл «Ростов», а «Спартак» — «Акрон». Там была ротация. Самое главное, естественно, чемпионат. Все это понимают. И очная игра, которую давно ждали. Будет полный стадион. «Спартак» сыграет дома.

В первом круге сыграли нулевую ничью они, но здесь я, честно говоря, жду голов. Обе команды в топ-3 по забитым мячам, обе команды в топ-3 по xG. Плюс, в какой-то момент, мне кажется, гол случится точно, и кто-то начнёт рисковать. «Спартак» в принципе, команда, играющая с высоким прессингом, с высокой линией защиты, агрессивно в атаку. «Зенит», несмотря на свои системные проблемы, я думаю, что может пространством воспользоваться, а может быть, и будет больше владеть мячом, чем «Спартак». И, может быть, в позиционном нападении что-то в этом матче «Зенит» создаст.

В общем, я верю в голы здесь. Возьму «обе забьют», и коэффициент хороший. – 1,80», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».