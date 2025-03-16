«Ростов» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 21-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Краснодар» в 21-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Ростов» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.95.

«Ростов» против лидера чемпионата. Сейчас по дополнительным показателям «Краснодар» опережает «Зенит». «Ростов» смешанным составом сыграл против «Зенита» в Кубке и уступил 0:1, хотя игра была абсолютно равная, на победу не наиграли, откровенно, ни те ни другие. Но в чемпионате, что с «Динамо», что с «Оренбургом», «Ростов» смотрелся очень неплохо.

Сейчас матч против лидера. И в прошлом сезоне примерно на этом же отрезке чемпионата «Ростов» также играл с «Краснодаром» и одержал тогда победу со счётом 2:1. Как будет сейчас? У «Ростова» есть несомненные плюсы. Мне кажется, «Ростов» очень неудобный соперник для «Краснодара». «Ростов» игру удлиняет, здорово борются Голенков, Комличенко, Мохеби, Роналдо. Хорошо работают по вторым мячам футболисты «Ростова». И плюс поле оставляет желать лучшего в Ростове-на-Дону. Притормозить соседей тоже, наверное, как одна из мотиваций для ростовчан на эту встречу.

По линии букмекерской абсолютное равенство. 2.6 стоит чистая победа и «Ростова», и «Краснодара», что даже удивительно. Вот я думаю, что «Ростов», скорее всего, не проиграет. «Краснодар» как-то не убедил и в матче с «Крыльями», и с «Нижним» не всё получалось, и в кубковом матче с «Ахматом» подводила реализация. В общем, мне кажется, «Ростов» не проиграет, но вряд ли это будет очень результативная игра. Мой прогноз — «1X и тотал меньше 3.5» за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».