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«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.24.

«Команды подходят в разном настроении. «Атлетико» после матча Лиги чемпионов и довольно неплохого поединка против мадридского «Реала», где уступили только в серии пенальти. «Барселона» поиграла в кайф против «Бенфики», завершив матч уверенной победой и показав красивый футбол.

Испания — Примера . 28-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

При этом стоит учесть, что в прошлом туре «Атлетико», играя в чемпионате, потратил очень много сил. А «Барселона» пропустила свой матч с «Осасуной» в связи с несчастным случаем, произошедшим в команде. Совокупность этих факторов, плюс качество игры «Барселоны» на данном этапе, – мне кажется, что «Атлетико» будет просто измотан, эмоциональных сил не будет, физических после такого матча тоже мало. В этом плане «Барселона» – явный фаворит.

Я уверен, что «Барселона» выиграет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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