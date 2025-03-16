«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.24.

«Команды подходят в разном настроении. «Атлетико» после матча Лиги чемпионов и довольно неплохого поединка против мадридского «Реала», где уступили только в серии пенальти. «Барселона» поиграла в кайф против «Бенфики», завершив матч уверенной победой и показав красивый футбол.

При этом стоит учесть, что в прошлом туре «Атлетико», играя в чемпионате, потратил очень много сил. А «Барселона» пропустила свой матч с «Осасуной» в связи с несчастным случаем, произошедшим в команде. Совокупность этих факторов, плюс качество игры «Барселоны» на данном этапе, – мне кажется, что «Атлетико» будет просто измотан, эмоциональных сил не будет, физических после такого матча тоже мало. В этом плане «Барселона» – явный фаворит.

Я уверен, что «Барселона» выиграет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».