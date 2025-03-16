«Атлетико» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 8.20.

«В 28-м туре чемпионата Испании сойдутся «Атлетико» и «Барселона». Обе команды на неделе проводили матчи в еврокубке. Но вот исходы у них были разными, из-за этого больше тут верю в успех каталонцев, которые явно находятся в приподнятом расположении духа.

Больших трудностей у «Барселоны» в 1/8 финала ЛЧ не возникло – попалась ей в соперники «Бенфика», в общем-то, крепкий соперник. Но команда Флика всё-таки сейчас на другом уровне выступает. В первой игре она выиграла, даже оставшись рано вдесятером. В ответном противостоянии тоже особой интриги не было – 3:1, 4:1 общий счёт. Правда, между этими встречами на выходных «Барса» не играла в Ла Лиге, из-за смерти главного врача встреча с «Осасуной» была перенесена.

А вот «Атлетико» в 1/8 финала играть выпало в очередной раз со своим географическим соседом, с «Реалом» Мадрид. И в итоге команда Симеоне вылетела из турнира. Не сказал бы, что полностью заслужила она такой исход. В первой встрече, в общем-то, ближе к ничьей они были, но «Реал» победил 2:1. В ответном матче, который прошёл на днях, «матрасники» отлично начали, быстро открыли счёт, но вот затем они закрылись в своей штрафной. Изредка атаковала команда Симеоне, но по итогу они доиграли до серии 11-метровых. Само собой, всю мировую общественность привлёк момент с ударом Альвареса, его гол отменили из-за двойного касания. Весь «Атлетико» протестовал против этого решения. Но, к слову, проиграл клуб в серии не после этого, а после незабитого удара Льоренте.

И я в прогнозе буду отталкиваться от эмоций соперников. «Атлетико» сейчас явно просто раздавлен, был близок к выходу в четвертьфинал ЛЧ, плюс обыграл его ещё и «заклятый враг». «Барселона» же на подъёме. В таблице ситуация у них давно не меняется – три клуба борются за лидерство, все очень близко друг к другу стоят.

Недавно они ещё встречались в Кубке Испании. Учитывая, что это был первый полуфинал, ожидалось, что соперники сыграют в открытый футбол. Так и произошло – 4:4 по итогу. Но сейчас встретятся они в Примере, где ставки совсем другие. Не жду, что слишком много голов тут будет, у соперников ещё и плотный график игр.

Поставлю всё-таки на победу «Барселоны» в их паре – точный счет 1:2 за 8.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».