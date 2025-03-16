«Арсенал» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Арсенал» — «Челси». Гости, судя по последним результатам, выходит «из ступора», четыре победы из четырех проведенных матчей в разных турнирах, трижды при этом не пропустив, и забив восемь голов. И продолжают они борьбу с «Ман Сити» за место «под солнцем», я про четвертое место, которое позволит участвовать в ЛЧ сезона 25/26.

И почему бы в этом матче не увеличить свое преимущество перед «Сити»? Сейчас пока плюс один у них. Матч первого круга закончился со счетом 1:1.

Обе команды дали отдохнуть своим лидерам в матчах еврокубков. «Арсенал», напомню, дома сыграл вничью с ПСВ 2:2, а «Челси» в Лиге конференций обыграл «Копенгаген» 1:0.

Верю, что матч будет интересным для просмотра, со множеством голевых моментов. Забитые мячи мы увидим точно, в каждом тайме (это плюс-минус 1.77). Но во втором — их будет больше чем в первом (можно подумать и над этой ставкой).

Но я за пари — обе команды забьют! Нет у меня уверенности в победе «Арсенала», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».