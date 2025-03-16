«Арсенал» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ в Лондоне

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Челси».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.78.

«Арсенал» сыграет с «Челси». Обе команды претендуют на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне, идут на верхушке таблицы. При этом форма у них разная, если судить по последним встречам. Чуть больше я в их паре верю в победу хозяев поля.

У «Арсенала» продолжается серия важных матчей – уже четыре таких у них было кряду. В АПЛ коллектив дважды сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (0:0) и «Ман Юнайтед» (1:1). Причём сейчас именно «лесники» являются конкурентами команды Артеты в таблице, а не «красные дьяволы». Параллельно «канониры» ещё играли с ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов. Там всё прошло для клуба прекрасно, уже в первом матче он победил 7:1, а 2:2 в ответной игре уже были не так важны.

В чемпионате «Арсенал» очень давно идёт вторым. Догнать лидирующий «Ливерпуль» — почти нереально, разрыв насчитывает 15 очков. А вот третий «Ноттингем Форест» уже имеет не такое большое отставание от «канониров» — всего четыре очка. Так что нужно подопечным Артеты активизироваться и начать чаще выигрывать. «Челси» вот чуть улучшил свои последние результаты, с 49 очками поднялся на четвёртое место, недавно он выпадал из топ-4.

На дистанции чуть тяжело было «синим». Даже шла команда Марески на небольшой серии проигрышей, дважды она ещё и «Брайтону» уступила в разных турнирах. Но вот Лига конференций вернулась, там у «Челси» не возникло проблем с «Копенгагеном» — 2:1 и 1:0. Последняя игра прошла как раз на днях. А в АПЛ коллектив одолел «Саутгемптон» и «Лестер» (4:0 и 1:0), хотя тут было ожидаемо – оба идут в зоне вылета.

Всё же я тут отдаю предпочтение «Арсеналу». Клуб в этом сезоне выступает лучше, точно заслужил он второе место. «Челси» же нестабилен, не все игроки выступают на должном уровне. Сейчас у «синих» ещё и меньше времени было на подготовку.

С небольшим отрывом в счёте, но победит тут всё-таки «Арсенал» — коэффициент 1.78», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».