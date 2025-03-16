«Аталанта» — «Интер»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Интер».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.02.

«Аталанта» — «Интер», 29-й тур Серии А. «Аталанта» в прошлом туре разгромила «Ювентус» в гостях, 4:0, без шансов для команды Мотты. Это была убедительная победа. «Аталанта» — в чемпионской гонке вместе с «Интером» и «Наполи».

И вот игра с «Интером», с прямым конкурентом, самым неудобным соперником для Гасперини. Симоне Индзаги шесть последних матчей у «Аталанты» выиграл. «Интер» и его тренер знают, как преодолевать персональный прессинг бергамасков. Так что тяжело им будет, конечно, дома с лидером чемпионата. Но там отставание всего три очка от «Интера», всё очень близко.

Но «Интер», пожалуй, фаворит чемпионской гонки. «Аталанта», наоборот, в этой тройке ещё с «Наполи» — аутсайдер. Ну хотя было бы красиво, если бы «Аталанта» выиграла чемпионат, это была бы громкая сенсация, это была бы тренерская победа.

«Интер» в Лиге чемпионов играл ответный матч против «Фейеноорда», то есть меньше времени у него было на подготовку. «Интер» выиграл 2:1. У Индзаги была ротация, может быть, не самая масштабная, но она была. Но сейчас матч в вечер воскресенья. Я думаю, что «Интер» должен успеть восстановиться. Проблем возникнуть не должно. «Интер» в этом графике живёт весь сезон, «Аталанта» целую неделю готовилась к матчу. То есть у неё небольшое преимущество может быть всё-таки в этой связи.

Я здесь в исход лезть не буду, несмотря на большое преимущество в личных встречах «Интера». Я возьму ставку «количество голов два или три» с коэффициентом 2.02. Мне кажется, что этот вариант может пройти. Я вижу счёт 1:1, 2:0 в одну из сторон, 2:1, 1:2. В общем, самые популярные счета, мне кажется, вполне могут быть. Не жду здесь никакого разгрома ни в чью пользу. Но голы, я думаю, должны быть», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».