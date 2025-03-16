«Фиорентина» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Фиорентина» — «Ювентус».

Ставка: 1:1 за 5.20.

«В 29-м туре Серии А сойдутся «Фиорентина» и «Ювентус». Еще не так давно они были соседями по таблице. Но сейчас одна из команд начала слишком много терять очков и сильно опустилась в таблице. Но все равно не уверен тут в успехе второго коллектива.

Тем клубом, который проваливал последние игры, является «Фиорентина». Всего одна победа у нее в пяти турах – 1:0 с нижестоящим «Лечче». В остальных матчах проваливались «фиалки», только проигрывали. Причем далеко не всегда у них были тяжелые соперники – 0:2 от «Комо», 0:1 от «Вероны». С 45 баллами клуб из Флоренции уже опустился на восьмое место. Еще недавно он боролся за еврокубки, а сейчас отстает от топ-6 на пять баллов.

У «Ювентуса» другая ситуация. Он шел бок о бок с «Фиорентиной» недавно, боролся за повышение в таблице. И как раз команде Мотты удалось улучшить свое положение в Серии А. Поднялся коллектив в топ-4, начал претендовать на выход в Лигу чемпионов. Недавно «Юве» даже шел на длинной серии побед, выступал очень уверенно. Но в последнем туре туринцы провалились, были разгромлены «Аталантой», как раз идущей на третьей строчке – 0:4. Так что стало понятно, что пока за высокие позиции «старая синьора» не готова вести борьбу.

Я тут жду борьбы. Мотивация у «Фиорентины» будет огромная, есть возможность отобрать очки у тяжелого соперника. К тому же, «фиалки» на днях проводили матч в Лиге конференций, в котором обыграли «Панатинаикос» и прошли в четвертьфинал. Но и в «Ювентус» после его последней игры с «Аталантой» тяжело верить, к тому же, недавно он тоже провалился, вылетев из Кубка Италии и Лиги чемпионов.

Жду тут ничьей – точный счет 1:1 за 5.20», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».