«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 16 марта

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Лестера» за 4.00.

«Лестер» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в 29-м туре АПЛ. Жду тут сенсации – поражения «красных дьяволов». С другой стороны, они так проводят сезон, что это уже почти ожидаемо, никакой особой сенсации в этом не будет.

Впрочем, для обоих соперников этот сезон провальный. Само собой, дела у «Лестера» идут намного хуже. Он сейчас борется за выживание, идет на 19-м месте с 17 очками. И пока что ситуация не лучшим образом складывается для «лис». Ведь «Вулверхэмптон» со спасительного 17-го места отрывается от них уже на шесть очков.

Все дело в серии поражений «Лестера», которая длится пять туров кряду. Редко она прерывается на победы и ничьи, почти не набирает клуб очков. В последних матчах терпел неудачи с «Челси» (0:1), «Вест Хэмом» (0:2) и «Брентфордом» (0:4). Не забивает команда ван Нистелроя уже в четырёх противостояниях кряду.

На фоне соперника у «Юнайтед» проблем намного меньше. Другой вопрос, что статус клуба намного выше, он не может себе позволить финиш ниже середины таблицы. Но пока всё идет именно к этому. С 34 баллами команда Аморима занимает 14-е место. От десятого «Фулхэма» она отстает уже на восемь очков, которые «красным дьяволам» в их нынешней форме будет не так легко отыграть.

Хотя стоит отметить, что в последних турах МЮ набирал очки – сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2) и «Арсеналом» (1:1), а также обыграл «Ипсвич» (3:2). Но всё это были довольно неуверенные игры, почти нигде клуб не доминировал, не брал на себя роль первого номера. Плюс он на неделе проводил тяжёлый ответный матч в 1/8 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад», в котором победил 4:1 и прошёл в следующую стадию.

Я тут рискну и предположу, что «Лестер» победит. Как я говорил, уже в четырёх матчах кряду он не забивает. Но вот последний пока свой гол «лисы» праздновали как раз в игре с «Манчестер Юнайтед», которая проходила в рамках Кубка Англии. Тогда «красные дьяволы» выиграли 2:1, но весьма спорным был результат, на последних минутах команда Аморима забила, и то из офсайда, который не зафиксировали из-за отсутствия VAR.

Так что сейчас команда ван Нистелроя намерена будет взять реванш. Плюс есть у них мотивация из-за турнирного положения, очки нужны для выживания. А «Юнайтед» ещё и имел меньше времени на подготовку.

Все это говорит о вероятном проигрыше «Манчестера». Ставлю на победу «Лестера» за 4.00», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».