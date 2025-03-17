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Россия — Гренада: прогноз и ставка на матч 19 марта

Россия — Гренада: прогноз и ставка на матч 19 марта
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В среду, 19 марта, сборная России встретится с командой Гренады. Матч пройдёт в Москве на стадионе «Динамо». Игра начнётся в 20:00. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Букмекеры не сомневаются в крупной победе сборной России. На исход игры даже не принимают ставки! Можно заключить пари лишь на победу команды Валерия Карпина с форой.

На то, что Россия выиграет с форой (-6.5), дают коэффициент 2.00. Для выигрыша необходимо, чтобы сборная России победила с разницей в семь и более голов. При этом обратный исход идёт за 1.86.

Основной тотал установлен на отметке 6.5 мяча. На то, что команды сообща забьют семь голов или больше, можно поставить за 1.85.

На то, что сборные поразят ворота шесть раз или меньше, дают котировку 2.00. Вероятность того, что забьют и Россия, и Гренада, оценили в 5.90.

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