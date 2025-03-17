«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: букмекеры оценили шансы команд

18 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» примет «Лос-Анджелес». Встреча пройдёт на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Миннесоты» в основное время предлагается с таким же коэффициентом, что и на победу «Лос-Анджелеса» — за 2.50. Поставить на ничью можно за 3.90 (приблизительно 25%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча «Миннесота» — «Лос-Анджелес» не получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.85, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.95.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.80. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.70.