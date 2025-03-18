«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Миннесота» — «Лос-Анджелес».

Ставка: итоговая победа «Лос-Анджелеса» за 1.90.

Так здорово начавшая сезон «Миннесота» падает всё ниже и ниже. Команда располагается в зоне уайлд-кард и не перестаёт сражаться за выход в плей-офф. Периодически отнимает очки у сильных соперников на морально-волевых. Любая другая могла бы просто опустить руки.

В долгосрочном списке травмированных находится лучший бомбардир «дикарей» Кирилл Капризов. Если бы не повреждения, он вполне мог бы побороться за «Харт Трофи». У «Лос-Анджелеса», наоборот, дела пошли в гору. Выиграв пять последних матчей, он поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от «Колорадо» составляет два очка, отрыв от «Миннесоты» — такой же. Однако при этом «Кингз» провели меньше встреч.

Заключить пари на итоговую победу «Кингз» можно с коэффициентом 1.90. В то, что они выиграют в основное время, верится с трудом. Сильно хромает гостевой фактор: подопечные Хиллера победили только в 13 из 35 встреч на выезде. Впрочем, и «Миннесота» выглядит совсем плохо.