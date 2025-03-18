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«Динамо» Москва — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ

18 марта состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором московское «Динамо» примет омский «Авангард». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.14, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.85. Поставить на ничью можно за 4.30.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Динамо» Москва — «Авангард» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.44, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.52.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 10.0. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.20.