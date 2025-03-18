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«Динамо» — «Авангард»: прогноз «Чемпионата» на матч в Москве

«Динамо» — «Авангард»: прогноз «Чемпионата» на матч в Москве
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Динамо» — «Авангард».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.10.

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Последняя очная встреча ознаменовалась победой «Динамо» со счётом 5:3. Алексей Кудашов держится принципов, и они не подводят. Бело-голубые твёрдо стоят на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, отрыв от идущего следом «Спартака» составляет четыре очка. Скорее всего, так регулярку и закончат. Москвичи набрали хороший ход: в основное время выиграли семь из восьми предыдущих матчей.

Когда игра идёт и всё получается, подгоняемое поддержкой родных болельщиков московское «Динамо» обычно забивает много. Всё потому, что показывает более открытый хоккей, активнее идёт вперёд. В среднем за встречу в качестве домашней команды забрасывает 3,1 шайбы, однако и пропускает немало — 2,5 шайбы.

Второй предпосылкой к большому количеству голов является прекрасный тонус «Авангарда». Неординарные задумки Ги Буше срабатывают на ура. До досадного поражения от «Трактора» (4:5) беспроигрышная серия омичей насчитывала 12 встреч. Если бы не глупое удаление Наиля Якупова, могли бы и челябинцев победить.

Почему бы не заключить пари на то, что сыграет ТБ 5.5 шайбы? Только в одной из 11 предыдущих очных встреч, включая товарищеские, соперники на двоих забили меньше пяти голов. И вообще, та встреча не в счёт, потому как проходила в Омске. В Москве зачастую показывают более агрессивный и динамичный хоккей, больше шайб забрасывают.

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