«Трактор» — СКА: прогноз и ставка на матч в Челябинске

18 марта состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором челябинский «Трактор» примет СКА из Санкт-Петербурга. Встреча пройдёт в Челябинске. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 2.08, что равно приблизительно 48% вероятности.

Победа СКА по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.96. Поставить на ничью по итогам трёх периодов можно за 4.05.

Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.58, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.42.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что «Трактор» забьёт первым, можно за 1.77.