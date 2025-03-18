«Трактор» — СКА: прогноз на матч 18 марта

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Трактор» — СКА.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.90.

Челябинцы проиграли только три из 14 предыдущих матчей. Одолеют СКА — и победа в Восточной конференции в кармане. В прошлый раз разгромили подопечных Романа Ротенберга со счётом 3:0, хотя встреча проходила в Санкт-Петербурге.

Подогревают интригу последние результаты СКА. После четырёхматчевой безвыигрышной серии он собрался с мыслями и силами, одержал четыре победы кряду. Одолел ряд сильных соперников: ЦСКА (3:2 ОТ), «Металлург» (4:2) и минское «Динамо» (3:1). Получил важную эмоциональную подпитку, стал лучше переносить отсутствие Евгения Кузнецова.

Вариант со ставкой на лобовую победу «Трактора» отметается. Списывать со счетов армейцев лучше не стоит. Более привлекательно выглядит пари на то, что сыграет ТБ 5.5 шайбы, за 1.90. Пять из восьми последних официальных очных встреч ознаменовались данным исходом. Сейчас соперники на ходу и мотивированы, должны перевыполнить норму.

СКА забивает чаще всех в лиге («Трактор» занимает второе место по этому показателю), но и пропускает очень много, в среднем три шайбы за встречу. Результативная серия ранее упомянутой тройки «Трактора» имеет все шансы продлиться. Ожидается зрелищный хоккей, насыщенный событиями.