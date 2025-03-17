«Сибирь» – «Барыс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Барыс».

Ставка: ТМ 5 за 2.12.

«У «Нефтехимика» были все шансы, чтобы навязать «Сибири» валидольную борьбу за выход в плей-офф. Однако нижнекамцы легли в Тольятти 1:7 и своими руками убили интригу. Чтобы гарантировать себе место в восьмерке, новосибирцам теперь достаточно дожить до овертайма в домашнем матче с главным аутсайдером Востока.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Но пара подводных камней в этой встрече все же имеется. Во-первых, команда Епанчинцева на удивление плохо играет в этом сезоне с «Барысом». Казахстанцы взяли 3 победы в 5 очных встречах чемпионата. Во-вторых, в 2025-м «Сибирь» проиграла оба матча с общим счетом 4-8. Так что не думайте, что у хозяев какое-то невероятное преимущество за счет мотивации. Они, скорее всего, возьмут два очка – но без особого блеска и без града шайб. Тотал больше 5 голов на двоих – максимум, чего ждем от этой встречи», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».