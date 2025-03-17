«Локомотив» — «Адмирал»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Ярославле

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Адмирал».

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.50.

«Беспроигрышной ставкой выглядит низкий тотал – четыре шайбы на двоих или даже меньше. «Локомотив» в последние 10 дней играет вполсилы, явно готовясь к плей-офф. «Адмиралу» смысла умирать в гостях тоже нет. Они и дома-то в декабре уступили вице-чемпионам 0:3, а уж в чужом часовом поясе и вовсе выглядят аутсайдерами. В кубковой восьмёрке-то приморцы будут гарантированно.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому советуем смотреть этот матч всем, кто любит снотворное спортивное зрелище. Ярославль возьмёт два очка в любом случае – даже если дело дойдёт до овертайма или буллитов», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».