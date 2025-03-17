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Теннисного судью дисквалифицировали на 6 лет за влияние на результаты матчей

Теннисного судью дисквалифицировали на 6 лет за влияние на результаты матчей
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Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о дисквалификации судьи из Доминиканской Республики Хуана Габриэля Кастро. Арбитр дисквалифицирован на 6 лет и оштрафован на $ 6000. Причина такого наказания — подтасовка результатов матчей.

В ходе расследования удалось выявить три матча, в которых Кастро вносил в электронный протокол неверный счёт матча. Как удалось выяснить, судья делал это для того, чтобы обеспечить необходимый исход для выигрыша ставок. Счёт из протокола уходит в компанию-поставщик данных для букмекеров. Через него они отображаются в линии.

Помимо дисквалификации и штрафа, незадачливому рефери запретили посещать теннисные матчи на протяжении всего срока наказания.

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