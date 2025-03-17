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Во Франции в лотерее разыграют куски собора Нотр-Дам-де-Пари

Во Франции в лотерее разыграют куски собора Нотр-Дам-де-Пари
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Французский Фонд наследия (La Fondation du patrimoine) запустил лотерею, призами в которой станут 50 фрагментов Собора Парижской Богоматери, пострадавших во время пожара 2019 года.

Чтобы принять участие в лотерее, нужно внести пожертвование в размере € 40 на сайте Фонда наследия. К участию допустят только совершеннолетних граждан. Пожертвования собирают до 4 апреля, а 15 апреля станут известны имена счастливчиков.

Все каменные фрагменты собора прошли специальную обработку, после чего их украсили силуэтом собора. Вес каждого такого приза составил 800 граммов.

Такую необычную лотерею организовали, чтобы собрать средства на восстановление религиозных сооружений по всей Франции.

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