«Металлург» — «Витязь»: кто фаворит матча КХЛ, ставки и коэффициенты

17 марта состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» примет «Витязь». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.52, что равно приблизительно 65% вероятности. Победа «Витязя» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 5.50. Поставить на ничью можно за 4.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Металлург» — «Витязь» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.48, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.50. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.5. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.80.

Магнитогорцы выиграли 10 из 12 предыдущих матчей. Девять побед одержали по итогам 60 минут. Особый акцент делается на надёжную игру на своей половине, идёт подготовка к плей-офф.

«Витязь» смотрелся бы интереснее, будь у него больше хоккеистов с хорошей реализацией. Ниже, чем у «богатырей», результативность только у пяти команд КХЛ. Почти все очки они набрали во встречах с располагающимися в нижней части сводной таблицы клубами. И бо́льшую часть голов забили им же.