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«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: кто фаворит матча НХЛ, во сколько начало, прогноз

«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: кто фаворит матча НХЛ, во сколько начало, прогноз
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18 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» примет «Лос-Анджелес». Встреча пройдёт на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Миннесоты» в основное время предлагается с таким же коэффициентом, что и на победу «Лос-Анджелеса» — за 2.50. Поставить на ничью можно за 3.90 (приблизительно 25%).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики считают, что встреча «Миннесота» — «Лос-Анджелес» не получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.85, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.95. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.80. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.70.

Так здорово начавшая сезон «Миннесота» падает всё ниже и ниже. Проиграв 14 из 24 предыдущих встреч, опустилась на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. На днях уступила «Сент-Луису» (1:5) на своём льду.

У «Лос-Анджелеса», наоборот, дела пошли в гору. Выиграв пять последних матчей, он поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от «Колорадо» составляет два очка, отрыв от «Миннесоты» — такой же. Однако при этом «Кингз» провели меньше встреч.

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