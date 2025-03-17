«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: кто фаворит матча НХЛ, во сколько начало, прогноз

18 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» примет «Лос-Анджелес». Встреча пройдёт на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Миннесоты» в основное время предлагается с таким же коэффициентом, что и на победу «Лос-Анджелеса» — за 2.50. Поставить на ничью можно за 3.90 (приблизительно 25%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча «Миннесота» — «Лос-Анджелес» не получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.85, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.95. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.80. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.70.

Так здорово начавшая сезон «Миннесота» падает всё ниже и ниже. Проиграв 14 из 24 предыдущих встреч, опустилась на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. На днях уступила «Сент-Луису» (1:5) на своём льду.

У «Лос-Анджелеса», наоборот, дела пошли в гору. Выиграв пять последних матчей, он поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от «Колорадо» составляет два очка, отрыв от «Миннесоты» — такой же. Однако при этом «Кингз» провели меньше встреч.