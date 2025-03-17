«Арсенал» — «Чайка»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги, кто фаворит

17 марта состоится матч 24-го тура Первой лиги, в котором встретятся тульский «Арсенал» и «Чайка» из Песчанокопского. Игра пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.08, что равно приблизительно 48% вероятности. Победа «Чайки» оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Арсенал» — «Чайка» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

«Арсенал» располагается на девятом месте в турнирной таблице, «Чайка» занимает 10-ю строчку. В ближайшее время могут поменяться местами. Туляки уступили в четырёх из семи предыдущих матчей Первой лиги, а длительность безвыигрышной серии в турнире составляет уже 13 встреч.

«Чайка» уступила только в 2 из 10 последних матчей второго по значимости дивизиона России. Правда, и выиграла за этот период времени только два раза. Соперники друг друга стоят. На двоих насобирали уже 24 ничьих в этом сезоне. Побед – ровно в два раза меньше.