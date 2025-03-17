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Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выиграть турнир «Большого шлема» в 2025 году

Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выиграть турнир «Большого шлема» в 2025 году
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Вчера 17-летняя россиянка Мирра Андреева выиграла турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, победив в финале первую ракетку мира Арину Соболенко — 2:6, 6:4, 6:3. Для Андреевой это второй подряд успех на турнире такой категории, ранее она выиграла соревнования в Дубае.

Букмекеры принимают ставки на то, выиграет ли Мирра турнир «Большого шлема» в 2025 году. Сейчас сделать ставку на такое развитие событий можно с коэффициентом 9.00.

Победная серия Андреевой сейчас насчитывает 12 матчей. После успеха в Индиан-Уэллсе она поднялась на шестую строчку в рейтинге сильнейших теннисисток мира. Более того, Мирра стала всего третьей в истории теннисисткой, которая до своего 18-летия смогла обыграть на одном турнире первую и вторую ракетку мира. Ранее это смогли сделать Штеффи Граф и Серена Уильямс.

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