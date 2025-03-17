Эксперты назвали шансы Овечкина забросить шайбу в КХЛ до конца карьеры
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В недавнем интервью Александр Овечкин заявил, что по окончании контракта с «Вашингтоном», вероятно, вернётся в московское «Динамо», чтобы завершить карьеру в родном клубе. Букмекеры принимают ставки на гол легендарного форварда в КХЛ.
Поставить на то, что Овечкин отметится заброшенной шайбой в официальном матче КХЛ, можно с коэффициентом 1.45. Если подобного не случится, сыграет коэффициент 2.75.
Сейчас Овечкин ведёт погоню за рекордом Уэйна Гретцки по числу шайб в НХЛ. Пока на счету россиянина 887 голов, у Гретцки — 894. Возможно, достижение покорится россиянину уже в этом регулярном чемпионате НХЛ.
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