«Трактор» — СКА: дата матча КХЛ, кто фаворит, какие прогнозы

18 марта состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором челябинский «Трактор» примет СКА из Санкт-Петербурга. Встреча пройдёт в Челябинске. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 2.08, что равно приблизительно 48% вероятности. Победа СКА по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.96. Поставить на ничью можно за 4.05.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Трактор» — СКА получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.58, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.42. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что «Трактор» забьёт первый, можно за 1.77.

Несмотря на отсутствие главного тренера из-за проблем со здоровьем, «Трактор» на днях на выезде победил «Авангард» (5:4). Прервал 12-матчевую беспроигрышную серию омичей 30-летний Рафаэль-Пьер Рише. Помощник Бенуа Гру стал самым молодым тренером в истории, выводившим команду на матч КХЛ. Челябинцы проиграли только 3 из 14 предыдущих матчей. Одолеют СКА – и победа в Восточной конференции в кармане.

Подогревают интригу последние результаты СКА. После четырёхматчевой безвыигрышной серии он собрался с мыслями и силами, одержал четыре победы кряду. Одолел ряд сильных соперников: ЦСКА (3:2 ОТ), «Металлург» (4:2) и минское «Динамо» (3:1). Получил важную эмоциональную подпитку, стал лучше переносить отсутствие Евгения Кузнецова.

Отставание от занимающего третью строчку в турнирной таблице Западной конференции ЦСКА сократилось до четырёх очков. Вряд ли подопечные Романа Ротенберга закончат сезон в топ-3, но финишировать выше текущего шестого места могут попробовать.