«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ

Во вторник, 18 марта, на льду стадиона «УГМК-Арена» в Екатеринбурге состоится матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 2.46, в то время как победа «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается в 2.70. Разница в вероятности составляет около 3%.

Если будет овертайм, сыграет коэффициент 3.60. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 6.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.67.