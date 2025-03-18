«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч в Екатеринбурге

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев».

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 2.20.

За финиш на второй строчке спорят сразу три команды. «Автомобилист» и «Салават Юлаев» — в их числе. Почему это так важно? Потому что второе место выходит на седьмое место в первом раунде плей-офф. А седьмым на Востоке уже точно станет либо «Адмирал», либо «Сибирь» — явные аутсайдеры на фоне идущих выше «Авангарда» и «Ак Барса».

Если смотреть на текущую форму сторон, то здесь у «Салавата Юлаева» преимущество. Уфимцы выиграли шесть из семи предыдущих матчей, четыре из которых были на Дальнем Востоке, где даже лидеры часто сталкиваются с проблемами. «Автомобилист» же только недавно прервал серию поражений. Зато в этом году он лучше в очных встречах.

Исходя из всего этого, можно ожидать, что встреча получится раскалённой. Борьбы и стыков должно быть заметно больше, нежели ярких размашистых атак. В качестве ставки заманчиво смотрится «тотал меньше 4.5 шайбы». Также можно проверить количество удалений у обеих команд. Их уже было много в прошлых очных встречах.