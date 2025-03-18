Названы шансы Овечкина забить «Детройту»

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В среду, 19 марта, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Кэпиталз». Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 57% вероятности.

Победа «Детройта» по итогам 60 минут игры оценивается в 3.90 — 25% вероятности. Если будет овертайм, сыграет коэффициент 5.10 (18%).

Заключить пари на серию послематчевых буллитов можно за 10.5. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.56.

Ставки на гол российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина принимаются с коэффициентом 1.80 (около 55% вероятности).