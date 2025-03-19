«Вашингтон» — «Детройт»: прогноз и ставка на матч НХЛ 19 марта

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на встречу «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз».

Ставка: «Вашингтон» победит + тотал больше 4.5 гола за 2.02.

«Кэпиталз» в этом сезоне могут не только выиграть Восточную конференцию, но и регулярный чемпионат. Прямо сейчас продолжается спор с «Виннипег Джетс» за первое место в сводной таблице НХЛ. После порядка 70 игр соперники подошли к сотне очков, а у ближайших преследователей где-то на десяток меньше.

Форма у «Вашингтона» соответствующая. Выиграл шесть из семи прошлых матчей, многие из них — с большим количеством заброшенных шайб. «Детройт Ред Уингз», конечно, тоже неплох, к тому же у него есть мотивация для борьбы за место в плей-офф. Однако он выглядит как тот, кого вполне можно одолеть.

«Ред Уингз» одержали всего две победы с конца февраля. А это почти 10 встреч! На данном отрезке команда пропустила ровно 30 шайб. Это, конечно, много. 8 марта «Вашингтон» обыграл «Детройт» со счётом 5:2 на домашнем стадионе. Чего-то похожего можно ожидать и теперь. А ставка на победу хозяев через тотал больше 4.5 шайбы выглядит логично.

Не стоит исключать и очередного голевого броска от Александра Овечкина. Он забил в двух из трёх прошлых матчей с «Детройт Ред Уингз», наверняка у него будут шансы и теперь. Впрочем, российский нападающий довольно хорош и в подыгрыше. В прошлой встрече отметился также результативной передачей, а за игру до этого оформил хет-трик из голевых пасов.