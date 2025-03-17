Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Игрок «Урала» Егор Мосин получил получил награду за БЕТСИТИ лучший гол первого круга

Игрок «Урала» Егор Мосин получил получил награду за БЕТСИТИ лучший гол первого круга
Аудио-версия:
Комментарии

Специальный приз защитнику вручил начальник команды Владимир Калашников перед первым весенним домашним матчем екатеринбуржцев с «Черноморцем».

Болельщики «Урала» голосовали за лучший гол первой части сезона в телеграм-канале клуба и на официальной странице во «ВКонтакте». Конкуренцию хитрому удару Мосина в ворота «Тюмени» составил мощный гол Юрия Железнова в игре с «Чайкой». В телеграм-канале эти мячи набрали одинаковое количество голосов, а в «ВК» чуть больше болельщиков проголосовало за Егора.

Видео гола можно посмотреть здесь.

После вручения специального багета с именной футболкой защитник снова забил — уже на шестой минуте встречи с «Черноморцем» открыл счёт и помог уральцам одержать победу (2:1), которая вернула команду в зону стыков.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 13 матчей в Первой лиге, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

Реклама. 18+ ООО «Фортуна» ИНН: 6164205110

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android