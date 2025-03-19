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Россия — Гренада: прогноз и ставки на матч в Москве

Россия — Гренада: прогноз и ставки на матч в Москве
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На 19 марта запланирован товарищеский матч, в котором сборная России примет сборную Гренады. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу сборной России с форой минимум в пять голов предлагается с коэффициентом 1.22, что составляет 80% вероятности.

Победа Гренады с форой (+4.5) оценивается коэффициентом 4.20.

В то же время аналитики уверены, что матч Россия — Гренада получится результативным. Тотал меньше 6.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 6.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 5.90.

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