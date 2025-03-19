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Россия — Гренада: прогноз «Чемпионата»

Россия — Гренада: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Россия — Гренада.

Ставка: Россия победит с форой (-6.5) за 2.00.

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Подопечные Валерия Карпина выиграли шесть предыдущих матчей с общим счётом 26:0. Занимающую 184-е место в мировом рейтинге сборную Брунея победили крупно — 11:0. Гренаду ждёт похожая участь. За последний год единственным серьёзным соперником для неё была Коста-Рика. И случилось разгромное поражение — 0:4.

Много выступающих за границей футболистов пропустят сборы, но не все. Антон Миранчук, например, составит Карпину подспорье. Хотя в матче с Гренадой тренер наверняка выделит побольше игрового времени новичкам и молодёжи. Уровень соперника предрасполагает к основательной ротации.

Берём П1 с форой (-6.5) за 2.00. Главная интрига тут — поладят ли Карпин и Дзюба. Давно они не работали вместе, ещё со времён в «Спартаке». Ради лучшего бомбардира в истории РПЛ тренер сделал исключение. Обычно он не вызывает в сборную игроков старше 30 лет, однако отличная игра форварда убедила принять это решение. К слову, можно проверить и гол самого Дзюбы.

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