Нидерланды — Испания: определён фаворит четвертьфинала Лиги наций

На 20 марта запланирован первый матч 1/4 финала Лиги наций, в котором Нидерланды примут Испанию. Встреча пройдёт на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу Испании предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 39% вероятности.

Победа Нидерландов оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч Нидерланды — Испания не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.