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Нидерланды — Испания: назван самый вероятный счёт матча

Нидерланды — Испания: назван самый вероятный счёт матча
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На 20 марта запланирован первый матч 1/4 финала Лиги наций, в котором Нидерланды примут Испанию. Встреча пройдёт на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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Сделать ставку на победу Испании предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 39% вероятности.

Победа Нидерландов оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74. Наиболее вероятный результат матча — ничья 1:1 (7.00). Следом идёт победа сборной Нидерландов со счётом 1:0 (9.00), а также 1:0 в пользу Испании (9.40).

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