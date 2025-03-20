Нидерланды — Испания: прогноз на матч в Роттердаме

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру Лиги наций Нидерланды — Испания.

Ставка: Испания победит за 2.55.

В матчах с соперниками посерьёзнее рисунок игры «оранжевых» становится неэффективен. Рональд Куман в тактическом плане уступает многим коллегам по цеху. Луису де ла Фуэнте проигрывает сильно. Главный тренер сборной Испании — один из лучших в своём деле. Под его руководством «Красная фурия» взяла Лигу наций, а также стала чемпионом Европы. Выдвинулась на защиту первого титула: победила в пяти из шести матчей группового этапа. Ещё один ознаменовался ничейным исходом.

Соперники были далеко не подарок — Сербия, Швейцария и Дания. Однако больших проблем не возникло, даже несмотря на то, что только в трёх встречах сыграл главный талант «Красной фурии» — Ламин Ямаль. Забитый им гол в матче последнего тура Примеры помог «Барселоне» на выезде одержать волевую победу над «Атлетико» (4:2) и подняться на первое место.

Луис де ла Фуэнте использует лучшие качества своих подопечных, очень умело производит замены и легко находит слабые места соперников. В тактике Рональда Кумана испанскому специалисту будет несложно обнаружить уязвимые точки и ударить по ним. Несмотря на то что встреча пройдёт в Нидерландах, испанцы — фавориты.