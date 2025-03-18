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«Лада» — «Амур»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Тольятти

«Лада» — «Амур»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Тольятти
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Лада» – «Амур».

Ставка: ТБ 6 за 2.70.

«В Тольятти встретятся команды, которые не попали в плей-офф. По идее они должны показать красивый хоккей и порадовать болельщиков. Но получится ли?

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если посмотреть на прошлый матч «Лады», то всё получится. Команда Павла Зубова в воскресенье камня на камне не оставила от «Нефтехимика», который на тот момент ещё боролся за плей-офф и при этом проиграл с сокрушительным счетом 1:7. Тольяттинцы победили по делу, многие игроки улучшили свои статистические данные. Кстати, решающий отрезок произошёл в середине встречи, когда «Лада» забросила две шайбы в численном меньшинстве.

«Амур» свой последний матч тоже выиграл. Команда Виктора Костючёнка победила дома «Барыс» со счётом 5:2. Однако с встречами на выезде у хабаровчан огромные проблемы. Так, в 2025 году «Амур» провёл на выезде 12 матчей, в которых одержал только две победы, причём обе в Челябинской области и обе — со счетом 3:2 в овертайме. Победили, как вы наверняка догадались, «Трактор» и «Металлург». Все остальные встречи — поражения, лишь одно из которых за пределами основного времени.

В этом сезоне команды уже провели два спаренных матча друг с другом 13 и 15 октября в Хабаровске, в которых обменялись победами: в первой встрече победил «Амур» 2:0, во второй — «Лада» 5:3. Верю в результативный хоккей», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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