«Динамо» М — «Авангард»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Москве

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Авангард».

Ставка: обе забьют больше 2.5 за 3.60.

«Когда вижу, что эти команды будут играть друг с другом, сразу вспоминаю самую скандальную финальную серию в истории КХЛ прямиком из 2012-го. Прошло уже 13 лет. Что же будет нас ждать в Москве 18 марта?

Качественный хоккей. Очевидно, что обе команды сейчас располагают великолепным подбором игроков и являются претендентами на Кубок Гагарина.

В этом сезоне команды сыграли друг с другом 13 ноября в Омске, где «Динамо» удалось одержать победу со счётом 5:3. Причём было 3:0, потом стало 3:2, потом 5:2 и потом 5:3. Было весело и задорно.

Еще хочется вспомнить матчи из прошлого сезона, тогда в Москве счёт был 6:0, а в Омске 0:3. Как видите, команды в матчах друг с другом могут сыграть абсолютно непредсказуемо, и это необходимо учитывать, когда выбираешь ставку на этот матч.

Тем более команды в порядке. У «Авангарда» была победная серия из 12 матчей подряд, которая прервалась в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата против «Трактора», на котором ваш покорный слуга имел удовольствие присутствовать. Та игра, действительно, фантастической получилась. Девять голов, интересный сюжет и эмоциональные качели в последние минуты. «Авангард» хоть и проиграл, но был не хуже, просто допустил роковую ошибку в середине матча.

«Динамо» за последние восемь матчей победило в семи. Что тоже довольно неплохо, учитывая статус соперников. Единственное поражение произошло в Нижнекамске, когда «Нефтехимик» ушёл с 0:2 на старте встречи, победив 4:3. Но тогда нижнекамцы ещё боролись за плей-офф и бело-голубые, похоже, немного недооценили силу и рвение соперника. А список побед на отрезке этих восьми матчей впечатляет: «Локомотив» 3:1, СКА 1:0, «Куньлунь» 6:3, «Автомобилист» 4:1, «Локомотив» 5:3, «Салават Юлаев» 3:1 и ЦСКА 2:1.

В этом матче мне сложно идти в сторону победителя, потому что обе команды сильны и всё будет зависеть от мелочей. В это же время мне думается, что определённая расхлябанность может присутствовать, так как формально матч мало на что влияет и получить травму никто не хочет. В строгий матч с оборонительным хоккеем я тоже не верю. Думаю, что обе команды сумеют найти путь к воротам», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».