«Лада» — «Амур»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ 18 марта

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Лада» – «Амур».

Ставка: победа «Лады» за 2.17.

«Заключительные матчи регулярного чемпионата часто становятся испытанием для команд, уже потерявших шансы на плей-офф. Игроки «Амура» давно играют без мотивации – сезон оказался провальным, и изменить ситуацию было невозможно ещё в начале зимы. Впереди у хабаровчан три выездные встречи, а дома их болельщики увидят команду только в сентябре. В этом сезоне «тигры» радовали публику крайне редко. В марте у «тигров» четыре победы в шести матчах. Впереди два матча с «Ладой» в Тольятти.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 марта 2025, вторник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Хозяева льда также не сумели пробиться в плей-офф, не повторив прошлогодний успех. Однако «Лада» продолжает бороться и демонстрировать характер. В последней встрече команда Павла Зубова разгромила «Нефтехимик» со счётом 7:1 – при том что соперник ещё сохранял шансы на плей-офф и был максимально мотивирован.

Сейчас у «Лады» продолжается длинная домашняя серия, и каждое поражение болельщики переживают болезненно. Команда явно не хочет их расстраивать.

Моя ставка: победа «Лады», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».