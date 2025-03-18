«Нэшвилл» — «Сент-Луис»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева преддложила ставку на матч КХЛ «Нэшвилл» – «Сент-Луис».

Ставка: победа «Сент-Луиса» за 2.55.

«Сент-Луис» продолжает борьбу за плей-офф и показывает отличный хоккей. В последних 11 матчах команда одержала восемь побед, а на выезде и вовсе входит в топ-10 лучших в лиге. В последних пяти встречах Джордан Кайру набрал семь очков. Голкиперы Биннингтон и Хофер в хорошей форме, что позволяет «Блюз» уверенно набирать очки.

«Нэшвиллу» в этом сезоне уже ничего не нужно. Да, команда иногда одерживает победы, но это скорее следствие недостаточной мотивации соперников. К тому же клуб остался без лидера защиты – Романа Йози. Вратарская линия тоже вызывает большие вопросы: Юусе Сарос проводит слабый сезон, а Юстус Аннунен пока не выглядит надёжным. Пропущенные шайбы для «Предаторз» – обыденность.

На фоне высокой мотивации «Сент-Луиса» и проблем хозяев льда ставка очевидна. Любопытно, что это будет первая встреча между командами в этом марте из трёх. Соперники встречались в этом сезоне один раз, 27 декабря «Блюз» одержали победу 7:4.

Моя ставка: победа «Сент-Луиса», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».