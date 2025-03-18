Эксперты: «Краснодар» — фаворит РПЛ после 21-го тура

В минувшие выходные в РПЛ завершился 21-й тур. По его итогам «Краснодар» стал единоличным лидером, команда Мурада Мусаева победила на выезде «Ростов» (1:0). В центральном матче тура «Спартак» обыграл «Зенит» (2:1), теперь красно-белые на втором месте в трёх очках от лидера, но опережают при этом петербуржцев по дополнительным показателям.

Впервые с начала сезона букмекеры считают фаворитом сезона не «Зенит». Теперь в лидеры у аналитиков выбился «Краснодар», сделать ставку на южан можно за 2.45. Шансы команды Сергея Семака оценили котировкой 2.95, а на «Спартак» дают 3.50.

В 22-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет дома с «Факелом», «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом», а «Зенит» примет «Рубин».