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Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выиграть третий турнир WTA-1000 подряд

Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выиграть третий турнир WTA-1000 подряд
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Сегодня в Майами стартует очередной крупный теннисный турнир категории WTA-1000. Аналитики принимают ставки на то, получится ли у Мирры Андреевой взять третий титул подряд. Ранее россиянка выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Шансы Мирры оценивают котировкой 9.00. Фаворитами соревнований букмекеры считают Арину Соболенко из Беларуси (3.70) и польскую теннисистку Игу Швёнтек (4.00). И ту и другую Андреева обыграла в ходе турнира в Индиан-Уэллсе.

Победная серия Андреевой сейчас насчитывает 12 матчей. После успеха в Индиан-Уэллсе она поднялась на шестую строчку в рейтинге сильнейших теннисисток мира. Более того, Мирра стала всего третьей в истории теннисисткой, которая до своего 18-летия смогла обыграть на одном турнире первую и вторую ракетку мира. Ранее это смогли сделать Штеффи Граф и Серена Уильямс.

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