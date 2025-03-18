Российскую теннисистку дисквалифицировали на год за договорные матчи
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Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало 22-летнюю российскую спортсменку Анну Лытневу. Теннисистку признали виновной, она была участником договорного матча. В ходе расследования выяснилось, что россиянка «не прикладывала максимальных усилий по ходу встречи, чтобы обеспечить нужный результат».
Срок дисквалификации — один год – до 24 февраля 2026 года. Кроме того, Лытнева заплатит штраф в размере $ 5 тыс. ($ 3 тыс. из них – условно). На время дисквалификации она не сможет участвовать в любых теннисных соревнованиях в качестве игрока или тренера.
Наивысшее достижение в карьере россиянки — 1377-я строчка в рейтинге WTA.
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