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«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: кто фаворит матча КХЛ 18 марта, какие прогнозы

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: кто фаворит матча КХЛ 18 марта, какие прогнозы
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Во вторник, 18 марта, на льду стадиона «УГМК-Арена» в Екатеринбурге состоится матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 2.46, в то время как победа «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается в 2.70. Разница в вероятности составляет около 3%.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 18 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Если будет овертайм, сыграет коэффициент 3.60. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 6.70. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.67.

За финиш на второй строчке спорят сразу три команды. «Автомобилист» и «Салават Юлаев» — в их числе. Почему это так важно? Потому что второе место выходит на седьмое место в первом раунде плей-офф. А седьмым на Востоке уже точно станет либо «Адмирал», либо «Сибирь» — явные аутсайдеры на фоне идущих выше «Авангарда» и «Ак Барса».

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